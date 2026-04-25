Fête des plantes et des artisans Saint-Céneri-le-Gérei
Fête des plantes et des artisans Saint-Céneri-le-Gérei dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Céneri-le-Gérei
Fête des plantes et des artisans
Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez découvrir ou redécouvrir les Jardins de la Mansonnière à Saint Céneri le Gérei lors de la traditionnel fête des plantes et des artisans.
Dimanche 5 juillet de 10h30 à 18h30
Entrée libre (visite du jardin 8€)
Renseignements au 02 33 26 73 24 .
Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 73 24
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English : Fête des plantes et des artisans
L’événement Fête des plantes et des artisans Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CUA ALENCON