Saint-Céneri-le-Gérei

Fête des plantes et des artisans

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez découvrir ou redécouvrir les Jardins de la Mansonnière à Saint Céneri le Gérei lors de la traditionnel fête des plantes et des artisans.

Dimanche 5 juillet de 10h30 à 18h30

Entrée libre (visite du jardin 8€)

Renseignements au 02 33 26 73 24 .

Les jardins de la Mansonnière Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 73 24

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English : Fête des plantes et des artisans

L’événement Fête des plantes et des artisans Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CUA ALENCON