Rencontre des amis et des girois Saint-Céneri-le-Gérei samedi 26 septembre 2026.

Saint-Céneri-le-Gérei

Rencontre des amis et des girois

Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le temps d’un week-end, les Girois et leurs amis exposent !

Venez découvrir leur travail et leur univers au coeur de ce plus beau village de l’Orne. .

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie contact@amisdesaintceneri.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre des amis et des girois

L’événement Rencontre des amis et des girois Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CUA ALENCON