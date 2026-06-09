Rencontre des amis et des girois Saint-Céneri-le-Gérei
Rencontre des amis et des girois Saint-Céneri-le-Gérei samedi 26 septembre 2026.
Saint-Céneri-le-Gérei
Rencontre des amis et des girois
Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Le temps d’un week-end, les Girois et leurs amis exposent !
Venez découvrir leur travail et leur univers au coeur de ce plus beau village de l’Orne. .
Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie contact@amisdesaintceneri.com
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English : Rencontre des amis et des girois
L’événement Rencontre des amis et des girois Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CUA ALENCON