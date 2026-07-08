Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei Saint-Céneri-le-Gérei
jeudi 20 août 2026 · Saint-Céneri-le-Gérei
Informations pratiques
Saint-Céneri-le-Gérei
Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei
rue du dessous Saint-Céneri-le-Gérei Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Découverte de Saint-Céneri-le-Gérei
Accompagné par une guide d’Alençon Tourisme et une médiatrice culturelle du musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon, remontez le temps et immergez-vous dans l’histoire de la naissance du village de Saint-Céneri-le-Gérei, au 7e siècle, lorsqu’un ermite italien, Céneri, venu évangéliser les contrées du nord-ouest, y fonde un monastère. Vous saurez tout sur ses légendes, son église romane et sa chapelle cachée dans la prairie. Puis, traversez les siècles jusqu’au 19e, à l’époque où des peintres paysagistes, dont certains tableaux sont aujourd’hui présentés dans les collections permanentes du musée, venaient festoyer dans l’auberge d’Adélaïde et Léonie Moisy !
À 15 h. Durée 1h30.
Départ du point info de Saint-Cénéri-le-Gérei.
Tout public.
Renseignements, tarifs et réservation auprès d’Alençon Tourisme au 02 33 80 66 33 ou par mail contact@visitalencon.com .
rue du dessous Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei
L’événement Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Saint-Céneri-le-Gérei (Orne)
- Visite guidée du village, Auberge des soeurs Moisy, Saint-Céneri-le-Gérei 19 septembre 2026
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