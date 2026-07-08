Informations pratiques

Saint-Céneri-le-Gérei

Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei

rue du dessous Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Découverte de Saint-Céneri-le-Gérei

Accompagné par une guide d’Alençon Tourisme et une médiatrice culturelle du musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon, remontez le temps et immergez-vous dans l’histoire de la naissance du village de Saint-Céneri-le-Gérei, au 7e siècle, lorsqu’un ermite italien, Céneri, venu évangéliser les contrées du nord-ouest, y fonde un monastère. Vous saurez tout sur ses légendes, son église romane et sa chapelle cachée dans la prairie. Puis, traversez les siècles jusqu’au 19e, à l’époque où des peintres paysagistes, dont certains tableaux sont aujourd’hui présentés dans les collections permanentes du musée, venaient festoyer dans l’auberge d’Adélaïde et Léonie Moisy !

À 15 h. Durée 1h30.

Départ du point info de Saint-Cénéri-le-Gérei.

Tout public.

Renseignements, tarifs et réservation auprès d’Alençon Tourisme au 02 33 80 66 33 ou par mail contact@visitalencon.com .

rue du dessous Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei

L’événement Découverte de Saint-Céneri-le- Gérei Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CUA ALENCON