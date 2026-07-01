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AGENDA · Saint-Céneri-le-Gérei

Visite guidée du village, Auberge des soeurs Moisy, Saint-Céneri-le-Gérei

samedi 19 septembre 2026 · Auberge des soeurs Moisy · Saint-Céneri-le-Gérei

Visite guidée du village, Auberge des soeurs Moisy, Saint-Céneri-le-Gérei

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Auberge des soeurs Moisy
Adresse
Clos de la rue de dessous, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei
Ville
61250 Saint-Céneri-le-Gérei
Département
Orne
Tarif
Durée 1h, RDV auberge des sœurs Moisy.

Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Auberge des soeurs Moisy Orne

Durée 1h, RDV auberge des sœurs Moisy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remontez le temps et immergez-vous dans l’histoire de la naissance du village de Saint-Céneri-le-Gérei, au 7e siècle, lorsqu’un ermite italien, Céneri, venu évangéliser les contrées du nord-ouest, y fonde un monastère. Vous saurez tout sur ses légendes, son église romane et sa chapelle cachée dans la prairie.
Puis, traversez les siècles jusqu’au 19e, à l’époque où des peintres paysagistes venaient festoyer dans l’auberge d’Adélaïde et Léonie Moisy !

Auberge des soeurs Moisy Clos de la rue de dessous, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie
Remontez le temps et immergez-vous dans l’histoire de la naissance du village de Saint-Céneri-le-Gérei, au 7e siècle, lorsqu’un ermite italien, Céneri, venu évangéliser les contrées du nord-ouest, y …

©OTCUA

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