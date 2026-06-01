Les jardins de la Villa Miralfiore, villa Miralfiore, Pesaro

Les jardins de la Villa Miralfiore Dimanche 7 juin, 15h30 villa Miralfiore Pesaro e Urbino

entrée jardin €.10,00, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

réservation obligatoire par e–mail info@villamiralfiore.it

villa Miralfiore via del miralfiore 20 Pesaro 61121 Pantano Pesaro e Urbino Marche [{« type »: « email », « value »: « info@villamiralfiore.it »}] [{« link »: « mailto:info@villamiralfiore.it »}] Les jardins « à l’italienne » de la Villa Miralfiore et ses fontaines représentent l’un des premiers exemples d’installation Renaissance avec une incroyable variété d’arbres, dont un ginko biloba et un chêne-liège. Villa Miralfiore est située dans le parc urbain du même nom Parco Miralfiore

réservation obligatoire par e[-](mailto:info@villamiralfiore.it)mail [info@villamiralfiore.it](mailto:info@villamiralfiore.it)

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