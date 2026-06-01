Rendez-vous aux jardins de la Villa di Caprile et ses jeux d’eau, Villa Caprile, Pesaro

Rendez-vous aux jardins de la Villa di Caprile et ses jeux d’eau Samedi 6 juin, 16h00 Villa Caprile Pesaro e Urbino

Lors de l’événement, le prix d’entrée est réduit à 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Ouverture extraordinaire de la Villa Caprile avec la possibilité de visiter les jardins avec ses jeux d’eau.

Villa Caprile Strada di Caprile 1, 61121 Pesaro Pesaro 61121 Villa San Martino Pesaro e Urbino Marche 072121440 http://www.iiscecchi.edu.it

Ouverture extraordinaire de la Villa Caprile avec la possibilité de visiter les jardins avec ses jeux d’eau.

©FrancescoUguccioni