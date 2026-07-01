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AGENDA · Barro

Les jardins de l’ombre L’Archipel de Marceau Barro

samedi 18 juillet 2026 · L'Archipel de Marceau · Barro

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Archipel de Marceau
Adresse
1 rue de la Gaubert
Ville
16700 Barro
Département
Charente
Tarif

Barro

Les jardins de l’ombre

L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

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L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 60 82 

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English :

L’événement Les jardins de l’ombre Barro a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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