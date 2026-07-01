Les jardins de l’ombre L’Archipel de Marceau Barro

Informations pratiques

Barro

Les jardins de l’ombre

L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

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L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 60 82

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English :

L’événement Les jardins de l’ombre Barro a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente