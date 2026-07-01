AGENDA · Barro
Les jardins de l’ombre L’Archipel de Marceau Barro
samedi 18 juillet 2026 · L'Archipel de Marceau · Barro
Informations pratiques
Barro
Les jardins de l’ombre
L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
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L’Archipel de Marceau 1 rue de la Gaubert Barro 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 85 60 82
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English :
L’événement Les jardins de l’ombre Barro a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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