Les Jeudis de Cap 33 Baby-foot Cérons jeudi 6 août 2026.

Cérons

Les Jeudis de Cap 33 Baby-foot

Complexe sportif Georges Tachon Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 10:45:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Complexe sportif Georges Tachon Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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L’événement Les Jeudis de Cap 33 Baby-foot Cérons a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud