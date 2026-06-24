Cérons

Les Mardis de Cap 33 Tournoi Pétanque

Plaine des sports Georges Tachon Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Inscription entre 18h et 18h30. .

Plaine des sports Georges Tachon Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Mardis de Cap 33 Tournoi Pétanque

L’événement Les Mardis de Cap 33 Tournoi Pétanque Cérons a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud