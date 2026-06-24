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Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot City Stade Landiras

Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot City Stade Landiras

Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot City Stade Landiras jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
City Stade
Adresse
44 Rue du Stade
Ville
33720 Landiras
Département
Gironde
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Landiras

Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot

City Stade 44 Rue du Stade Landiras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

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Dès 6 ans.   .

City Stade 44 Rue du Stade Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot

L’événement Les Jeudis de Cap 33 Initiation Foot Landiras a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud

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