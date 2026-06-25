Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Cardio Boxing Lieu-dit Les Querons-Nord Cérons jeudi 9 juillet 2026.

Cérons

Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Cardio Boxing

Lieu-dit Les Querons-Nord Complexe sportif Georges Tachon Cérons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Lieu-dit Les Querons-Nord Complexe sportif Georges Tachon Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Cardio Boxing

L’événement Les Jeudis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Cardio Boxing Cérons a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud