Frontignan

LES JEUDIS DE LA CULTURE

Place jean-Jaurès Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les Jeudis de la Culture reviennent cet été avec une programmation gratuite placée sous le signe du spectacle vivant, de la poésie urbaine et de la surprise.

Les Jeudis de la Culture reviennent cet été avec une programmation gratuite placée sous le signe du spectacle vivant, de la poésie urbaine et de la surprise.

Chaque jeudi soir, le cœur de ville et la place Jean-Jaurès deviennent une scène à ciel ouvert pour accueillir des propositions artistiques variées cirque, danse, théâtre, manipulation d’objets, vélo acrobatique, performances aériennes ou encore marionnettes. Entre humour, émotion, virtuosité et imaginaire, ces rendez-vous invitent petits et grands à découvrir des univers singuliers, accessibles et généreux.

Tout au long de l’été, compagnies et artistes investissent l’espace public pour transformer le quotidien en terrain de jeu, de rencontre et d’évasion. Des spectacles courts, vivants et surprenants, pensés pour partager un moment culturel en famille ou entre amis, au plus près des artistes.

Un rendez-vous gratuit, convivial et estival, pour faire battre la culture au cœur de la ville chaque jeudi soir. .

Place jean-Jaurès Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 046718549 culture@frontignan.fr

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English : LES JEUDIS DE LA CULTURE

Culture Thursdays are back this %E9t%E9 with a free program featuring live performances, urban poetry, and surprises.

L’événement LES JEUDIS DE LA CULTURE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau