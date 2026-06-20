LES JEUDIS DE LA CULTURE Frontignan
LES JEUDIS DE LA CULTURE Frontignan jeudi 9 juillet 2026.
Frontignan
LES JEUDIS DE LA CULTURE
Place jean-Jaurès Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les Jeudis de la Culture reviennent cet été avec une programmation gratuite placée sous le signe du spectacle vivant, de la poésie urbaine et de la surprise.
Les Jeudis de la Culture reviennent cet été avec une programmation gratuite placée sous le signe du spectacle vivant, de la poésie urbaine et de la surprise.
Chaque jeudi soir, le cœur de ville et la place Jean-Jaurès deviennent une scène à ciel ouvert pour accueillir des propositions artistiques variées cirque, danse, théâtre, manipulation d’objets, vélo acrobatique, performances aériennes ou encore marionnettes. Entre humour, émotion, virtuosité et imaginaire, ces rendez-vous invitent petits et grands à découvrir des univers singuliers, accessibles et généreux.
Tout au long de l’été, compagnies et artistes investissent l’espace public pour transformer le quotidien en terrain de jeu, de rencontre et d’évasion. Des spectacles courts, vivants et surprenants, pensés pour partager un moment culturel en famille ou entre amis, au plus près des artistes.
Un rendez-vous gratuit, convivial et estival, pour faire battre la culture au cœur de la ville chaque jeudi soir. .
Place jean-Jaurès Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 046718549 culture@frontignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES JEUDIS DE LA CULTURE
Culture Thursdays are back this %E9t%E9 with a free program featuring live performances, urban poetry, and surprises.
L’événement LES JEUDIS DE LA CULTURE Frontignan a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Frontignan (Hérault)
- SPECTACLE EN-CHAINE Frontignan 1 juillet 2026
- L’ÉTÉ DES ENFANTS STAGE LOISIRS POUR LES 6-10 ANS Frontignan 6 juillet 2026
- BALADE NATURE EDMOND LE POISSON À FRONTIGNAN AVEC LE CPIE Frontignan 9 juillet 2026
- ANIMATION THAU LANTA Frontignan 11 juillet 2026
- BALADE NATURE LES BALADES CYCLOSALÉES AVEC L’EID Frontignan 22 juillet 2026