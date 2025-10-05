Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut »

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut » Par la Compagnie Mmm….

Par la Compagnie Mmm….

Qui n’a jamais regretté de ne pas avoir réagi au moment où il pouvait ?

Sur la place publique, 4 amies se font miroir, se demandant comment se sauver elles-mêmes, puisque ça fait un bail qu’elles savent qu’on ne peut pas sauver le monde.

L’une se ment, l’autre se tait, l’une s’enlise, l’autre renonce. Stop. Il est temps de voir, entendre et dire sans PTF (« phrases toutes faites ») afin d’éveiller la conscience collective.

Il n’y a pas des histoires mais nous sommes l’Histoire, chacun avec sa part de responsabilité à assumer. Si laisser faire c’est cautionner, agir c’est commencer à changer les choses.

– Tout public à partir de 14 ans

– Programme détaillé à télécharger ! .

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

English : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut »

Les Jeudis de La Gabarre Theater « Sauve qui peut » By Compagnie Mmm….

German : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut »

Les Jeudis de La Gabarre Theater « Sauve qui peut » Von der Compagnie Mmm….

Italiano :

Les Jeudis de La Gabarre Teatro « Sauve qui peut » A cura della Compagnie Mmm….

Espanol : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut »

Les Jeudis de La Gabarre Teatro « Sauve qui peut » Por Compagnie Mmm….

L’événement Les Jeudis de La Gabarre Théâtre -« Sauve qui peut » Tonneins a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne