Les Jeudis de la Gali — Nocturnes & Apéros au Château de la Galinière RN7 Châteauneuf-le-Rouge

Informations pratiques

Châteauneuf-le-Rouge

Les Jeudis de la Gali — Nocturnes & Apéros au Château de la Galinière

Jeudi 17 septembre 2026 de 17h30 à 20h30.

Jeudi 24 septembre 2026 de 17h30 à 20h30.

Jeudi 1er octobre 2026 de 17h30 à 20h30.

Jeudi 8 octobre 2026 de 17h30 à 20h30.

Jeudi 15 octobre 2026 de 17h30 à 20h30. RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:30:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15

Prolongez les beaux jours au pied de la Sainte-Victoire ! Tous les jeudis de septembre et octobre, le Château de la Galinière ouvre ses portes en nocturne jusqu’à 20h30. Dégustations au comptoir, offres privilèges de rentrée et apéros en terrasse face au

Après le succès du format estival, le Château de la Galinière lance son nouveau rendez-vous d’arrière-saison Les Jeudis de la Gali !



Tous les jeudis des mois de septembre et octobre (à partir du 17 septembre), le caveau vous accueille de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h30, avec un passage en mode Apéro dès 17h30



Côté Caveau Profitez d’une dégustation au comptoir et découvrez nos cuvées bio aux tarifs privilèges de rentrée (dans la limite des stocks disponibles).



Côté Terrasse Installez-vous pour décompresser après le travail autour d’un verre de vin du domaine et de nos pots à tartiner artisanaux locaux (Maison Telme et Catrice), face au coucher de soleil sur la montagne Sainte-Victoire.



Profitez-en également pour parcourir librement notre sentier vigneron balisé de 2 km à travers les vignes bio du domaine.



Horaires Boutique ouverte de 10h à 13h et de 14h à 20h30 (Mode Apéro dès 17h30)



Tarif Entrée libre (consommations et achats de vin sur place)



Réservation Non requise (accès libre caveau & terrasse) .

RN7 Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com

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English :

Extend the summer days at the foot of Sainte-Victoire! Every Thursday in September and October, the Château de la Galinière opens its doors for evening hours until 8:30 p.m. Tastings at the bar, special back-to-school offers, and aperitifs on the terrace overlooking the

L’événement Les Jeudis de la Gali — Nocturnes & Apéros au Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-08-31 par Provence Tourisme