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Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile

Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile

Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 90 Route de Bergerac

Ville : 24520 Cours-de-Pile

Département : Dordogne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Cours-de-Pile

Les jeudis de la médiathèque | Conférence

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Conférence les jeudis de la médiathèque .
Wolfgang Amadeo Mozart rêver avec les sons .
Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologue et écrivain.   .

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92  mediatheque.coursdepile@gmail.com

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English : Les jeudis de la médiathèque | Conférence

L’événement Les jeudis de la médiathèque | Conférence Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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