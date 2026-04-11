Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile
Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile jeudi 21 mai 2026.
Cours-de-Pile
Les jeudis de la médiathèque | Conférence
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Conférence les jeudis de la médiathèque .
Wolfgang Amadeo Mozart rêver avec les sons .
Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologue et écrivain. .
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com
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English : Les jeudis de la médiathèque | Conférence
L’événement Les jeudis de la médiathèque | Conférence Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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