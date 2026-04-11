Les jeudis de la médiathèque | Conférence Médiathèque Cours-de-Pile

Cours-de-Pile

Les jeudis de la médiathèque | Conférence

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence les jeudis de la médiathèque .

Wolfgang Amadeo Mozart rêver avec les sons .

Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologue et écrivain. .

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les jeudis de la médiathèque | Conférence

L’événement Les jeudis de la médiathèque | Conférence Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides