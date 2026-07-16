Les jeudis de la Plaine à la Halvêque Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 –
Gratuit : oui En famille
Retrouvez tout au long de l’été des animations à la Halvêque avec les Jeudis de la Plaine.Jeudi 9 juillet :16h à 18h : animation artistique – initiation aux arts du cirque (jonglage, cerceaux, équilibre, monocycle) avec l’association Cirque en Retz.18h30 à 19h30 : concert des Hawaiian Pistoleros (western swing et musique hawaïenne).Jeudi 16 juillet :16h à 18h : animation artistique – initiation aux arts du cirque.18h30 à 19h30 : spectacle de monocycle proposé par l’association Cirque en Retz, mêlant trial, freestyle, acrobatie et disciplines aériennes.Jeudi 23 juillet :16h à 18h : mini-golf.18h30 à 19h30 : concert d’Halima Joy (pop arabe et pop française) suivi du spectacle-concert Wassolon Groove, entre musique malienne et danse.Jeudi 30 juillet :16h à 18h : initiation à la danse traditionnelle d’Afrique de l’Ouest.18h30 à 19h30 : concert d’Ibrahima Diawara and Band.Jeudi 20 août :16h à 18h : mini fête foraine.18h30 à 21h30 : concerts de Lava Lazuli (trip-hop) et Aji’Nde (afro-électro), dans le cadre de la Paillote Voyageuse.Jeudi 27 août :16h à 18h : jeu de piste animalier.18h30 à 20h : concert de Mokhtar, aux sonorités world-fusion, jazz et musiques modales.
Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 49 94 10 halveque@accoord.fr
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