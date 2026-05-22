Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily

Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily jeudi 18 juin 2026.

Ville : 29260 Lanarvily

Département : Finistère

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif :

Lanarvily

Les Jeudis de Lanarvily

Lanarvily Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Venez passer un moment convivial en musique lors des Jeudis de Lanarvily !
Concert de William et Fabulous Under development .

Foodtrucks et buvette sur place.
Venez nombreux !   .

Lanarvily 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 50 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

À voir aussi à Lanarvily (Finistère)