Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily
Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily jeudi 9 juillet 2026.
Lanarvily
Les Jeudis de Lanarvily
Lanarvily Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez passer un moment convivial en musique lors des Jeudis de Lanarvily !
Concert du Bagad Kornog DJ Bal populaire et Feu d’artifice.
Foodtrucks et buvette sur place.
Venez nombreux ! .
Lanarvily 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 50 41
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English :
L’événement Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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