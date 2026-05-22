Lanarvily

Les Jeudis de Lanarvily

Lanarvily Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez passer un moment convivial en musique lors des Jeudis de Lanarvily !

Concert du Bagad Kornog DJ Bal populaire et Feu d’artifice.

Foodtrucks et buvette sur place.

Venez nombreux ! .

Lanarvily 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 50 41

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English :

L’événement Les Jeudis de Lanarvily Lanarvily a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne