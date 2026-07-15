Informations pratiques

Allassac

Les jeudis de l’été Concert Gulapia (Garavet)

Garavet rives de la vézère Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Reprises de variétés françaises Dalida, Joe Dassin, Jean Ferrat

Restauration et buvette sur place à partir de 19h réservations auprès du Petit Creux au 05 55 84 32 86. .

Garavet rives de la vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38

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English : Les jeudis de l’été Concert Gulapia (Garavet)

L’événement Les jeudis de l’été Concert Gulapia (Garavet) Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme