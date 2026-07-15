Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet) Allassac
jeudi 20 août 2026 · Allassac
Informations pratiques
Allassac
Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet)
Garavet rives de la vézère Allassac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h réservations auprès du Petit Creux au 05 55 84 32 86. .
Garavet rives de la vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38
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English : Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet)
L’événement Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet) Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme
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