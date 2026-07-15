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Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet) Allassac

jeudi 20 août 2026 · Allassac

Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet) Allassac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Garavet rives de la vézère
Ville
19240 Allassac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Allassac

Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet)

Garavet rives de la vézère Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Les plus grands tubes des années 80 à aujourd’hui.
Restauration et buvette sur place à partir de 19h réservations auprès du Petit Creux au 05 55 84 32 86.   .

Garavet rives de la vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38 

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English : Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet)

L’événement Les jeudis de l’été Concert Marc et Céleste (Garavet) Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme

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