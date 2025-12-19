Allassac Escape Game Le manoir hanté Rue de la Grande Fontaine Allassac
Allassac Escape Game Le manoir hanté Rue de la Grande Fontaine Allassac lundi 3 août 2026.
Allassac
Allassac Escape Game Le manoir hanté
Rue de la Grande Fontaine Le manoir des tours Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Il y a cent ans, alors que le Manoir des Tours était une école, des élèves chapardeurs ont subtilisé l’ardoise d’or, le trésor de l’école ! Vous avez 45 minutes pour aider les professeurs fantômes à la récupérer et permettre à leur âme de trouver enfin le repos ! Réservation au 05 55 24 08 80 (Brive tourisme)
3 août au 14 août à 9h30 11h00 13h30 15h00 16h30
Tarif 15 € pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans.
Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, s’attache à connaître et faire connaître tous les patrimoines à tous les publics. Il conçoit des activités des supports de découverte spécialement pour les habitants, enfants et les touristes https://www.vezereardoise.fr/ .
Rue de la Grande Fontaine Le manoir des tours Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Allassac Escape Game Le manoir hanté
L’événement Allassac Escape Game Le manoir hanté Allassac a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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