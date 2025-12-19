Allassac Escape Game Le manoir hanté Rue de la Grande Fontaine Allassac

Allassac

Allassac Escape Game Le manoir hanté

Rue de la Grande Fontaine Le manoir des tours Allassac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 16:30:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Il y a cent ans, alors que le Manoir des Tours était une école, des élèves chapardeurs ont subtilisé l’ardoise d’or, le trésor de l’école ! Vous avez 45 minutes pour aider les professeurs fantômes à la récupérer et permettre à leur âme de trouver enfin le repos ! Réservation au 05 55 24 08 80 (Brive tourisme)

3 août au 14 août à 9h30 11h00 13h30 15h00 16h30

Tarif 15 € pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans.

Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise, s’attache à connaître et faire connaître tous les patrimoines à tous les publics. Il conçoit des activités des supports de découverte spécialement pour les habitants, enfants et les touristes https://www.vezereardoise.fr/ .

Rue de la Grande Fontaine Le manoir des tours Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Allassac Escape Game Le manoir hanté

L’événement Allassac Escape Game Le manoir hanté Allassac a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme