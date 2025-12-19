Les jeudis de l’été Festival de la Luzège présente Figaro Divorce . Allassac
Les jeudis de l’été Festival de la Luzège présente Figaro Divorce . Allassac jeudi 6 août 2026.
Allassac
Les jeudis de l’été Festival de la Luzège présente Figaro Divorce .
Garavet rive de la vézère Allassac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Au début de la Révolution, Figaro et Suzanne suivent par fidélité leurs maîtres, le comte et la comtesse Almaviva, sur les routes de l’exil. Mais loin de leur pays, les rêves d’une nouvelle vie s’effritent et les destins basculent.
Une pièce grand format , avec huit comédiens et une création musicale originale.
Restauration sur place.
Gratuit. .
Garavet rive de la vézère Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38
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L’événement Les jeudis de l’été Festival de la Luzège présente Figaro Divorce . Allassac a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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