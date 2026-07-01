Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol stade du Colombier Allassac
vendredi 31 juillet 2026 · stade du Colombier · Allassac
Informations pratiques
Allassac
Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol
stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Rencontre de préparation de nationale 2 AS Colomier Foot Us Panazol.
Gratuit, buvette et petite restauration sur place .
stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 79 79
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English : Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol
L’événement Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme
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