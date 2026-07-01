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Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol stade du Colombier Allassac

vendredi 31 juillet 2026 · stade du Colombier · Allassac

Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol stade du Colombier Allassac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
stade du Colombier
Adresse
1637 Rue René Cassin
Ville
19240 Allassac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Allassac

Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol

stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Rencontre de préparation de nationale 2 AS Colomier Foot Us Panazol.
Gratuit, buvette et petite restauration sur place   .

stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 79 79 

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English : Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol

L’événement Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme

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