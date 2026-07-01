Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol stade du Colombier Allassac

Informations pratiques

Allassac

Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol

stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Rencontre de préparation de nationale 2 AS Colomier Foot Us Panazol.

Gratuit, buvette et petite restauration sur place .

stade du Colombier 1637 Rue René Cassin Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 79 79

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English : Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol

L’événement Match de préparation AS Colomier Foot Us Panazol Allassac a été mis à jour le 2026-07-15 par Brive Tourisme