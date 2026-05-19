Chillac

Les Jeudis de l’été Concert Julien Loko

Le Bourg Chillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Guidé par lʼinterprétation habitée de Julien Loko, le live devient une transe musicale. Les textures sʼentrelacent, oscillant entre puissance brute et voyage émotionnel, où chaque note résonne comme un appel aux esprits des terres ancestrales dʼIrlande.

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Le Bourg Chillac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Les Jeudis de l’été Concert Julien Loko

Led by Julien Loko’s passionate performance, the live show becomes a musical trance. The textures intertwine, oscillating between raw power and an emotional journey, where every note resonates like a call to the spirits of Ireland’s ancestral lands.

L’événement Les Jeudis de l’été Concert Julien Loko Chillac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente