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Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac

Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac jeudi 6 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 16300 Montmérac

Département : Charente

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Montmérac

Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band.

Le Bourg Montmérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert Milos Asian et ses sept musiciens revisitent tout son répertoire dans une formule grand format et pleine d’énergie.
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Le Bourg Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02  patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band.

Concert: Milos Asian and his seven musicians revisit his entire repertoire in a large-scale, high-energy performance.

L’événement Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente

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