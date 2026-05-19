Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac
Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac jeudi 6 août 2026.
Montmérac
Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band.
Le Bourg Montmérac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert Milos Asian et ses sept musiciens revisitent tout son répertoire dans une formule grand format et pleine d’énergie.
.
Le Bourg Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band.
Concert: Milos Asian and his seven musicians revisit his entire repertoire in a large-scale, high-energy performance.
L’événement Les Jeudis de l’été Concert Milos Asian Band. Montmérac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Montmérac (Charente)
- Randonnée pédestre caritative parking de la mairie Montmérac 13 septembre 2026