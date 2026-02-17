Randonnée pédestre caritative parking de la mairie Montmérac
Randonnée pédestre caritative parking de la mairie Montmérac dimanche 13 septembre 2026.
Randonnée pédestre caritative
parking de la mairie Montchaude Montmérac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée avec un circuit de 10km, un point de ravitaillement sera à votre disposition (boissons, pâtisseries etc…), chiens autorisés en laisse. Pour l’association CAATS.
.
parking de la mairie Montchaude Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 21 35 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre caritative
Hike with a 10km circuit, a refreshment point will be available. Dogs allowed on the lead. In profit of the charity CAATS.
L’événement Randonnée pédestre caritative Montmérac a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Sud Charente