Randonnée pédestre caritative parking de la mairie Montmérac

Randonnée pédestre caritative

parking de la mairie Montchaude Montmérac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée avec un circuit de 10km, un point de ravitaillement sera à votre disposition (boissons, pâtisseries etc…), chiens autorisés en laisse. Pour l’association CAATS.

.

parking de la mairie Montchaude Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 21 35 72

English : Randonnée pédestre caritative

Hike with a 10km circuit, a refreshment point will be available. Dogs allowed on the lead. In profit of the charity CAATS.

