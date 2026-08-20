Les jeudis de paille Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 18:30 – 20:30

Gratuit : non Cycle à l’année Tarif :• 400€/an pour les adhérent·e·s,• 430€ pour les non adhérent·e·s• Possibilité de faire un atelier ponctuel, nous contacter à bonjour@optitscoins.frPour adhérer, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/o-p-tits-coins/adhesions/adhesion-o-ptits-coins Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Venez marqueter un jeudi par mois dans une ambiance conviviale. Au programme :– initiation à la marqueterie de paille– exercices techniques– projets libres pour explorer la paille sur les objets de votre choix Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins mais il est possible de venir avec votre propre matériel. Les « Jeudis de paille » sont animés par Émilie de l’atelier JifutuIl pourra vous être proposé une vente groupée de matériels pendant l’année si cela vous intéresse. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir la marqueterie de pailleÀ partir de 12-14 ans (utilisation de scalpels). Cycle annuel de 10 séances1 date par mois, hors vacances scolaires :– 24 septembre– 8 octobre– 12 novembre– 10 décembre (possibilité de travailler sur un cadeau à offrir)– 7 janvier– 11 février– 11 mars– 8 avril– 20 mai– 10 juin

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-jeudis-de-paille/date:2026-09-24



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