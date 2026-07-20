Les Jeudis de Pays Stade de La Plaine Mesvres
jeudi 6 août 2026 · Stade de La Plaine · Mesvres
Informations pratiques
Mesvres
Les Jeudis de Pays
Stade de La Plaine Chemin de Lavault Mesvres Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.
Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .
Stade de La Plaine Chemin de Lavault Mesvres 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr
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English : Les Jeudis de Pays
L’événement Les Jeudis de Pays Mesvres a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II