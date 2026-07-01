LES JEUDIS DE ST GENIES Saint-Geniès-de-Fontedit
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Fontedit
LES JEUDIS DE ST GENIES
Rue Marcel Pagnol Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Philippe Cauchi Pomponi Ma French List”.
Le biterrois, Philippe Cauchi-Pomponi, se produira en trio. Ce concert est à ne pas rater pour tous les amateurs de jazz ! Piano / arrangements Philippe Cauchi Pomponi, Contrebasse Fédéric Léger, Batterie Lionel Martinez
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Rue Marcel Pagnol Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 contact@saintgeniesdefontedit.fr
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English : LES JEUDIS DE ST GENIES
Philippe Cauchi Pomponi Ma French List?
Philippe Cauchi-Pomponi, from Béziers, will perform with his trio. This concert is a must-see for all jazz lovers! Piano / arrangements: Philippe Cauchi Pomponi, Double bass: Fédérick Léger, Drums: Lionel Martinez
L’événement LES JEUDIS DE ST GENIES Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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