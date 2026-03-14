Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Fromages, jambons et vins du pays. Cidres, pains, œufs, miels, confitures. Charcuteries, viandes et plats cuisinées. Légumes et fruits. Piments. Gâteaux basque…

Bijoux. Cosmétiques au lait d’ânesse. Sculptures et peintures sur pierre. Céramiques. Savons artisanaux… .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 00 92

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English : Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché

L’événement Les jeudis des producteurs et artisans locaux marché Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque