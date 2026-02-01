Les jeudis du Cnam – Dialogues avec le Collège de France Cnam Paris
Les jeudis du Cnam – Dialogues avec le Collège de France Cnam Paris jeudi 5 février 2026.
Conférence organisée dans le cadre du cycle « Les jeudis du Cnam – Dialogues avec le Collège de France », avec Patrick Boucheron, historien, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle du Collège de France, et Stéphane Delalande, spécialiste des matériaux, titulaire de la chaire Matériaux avancés et procédés innovants au Cnam.
Modération : Alexandra Delbot, productrice à France Culture.
Le cheval Zeus lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 : imaginaires historiques et prouesses techniques
Le jeudi 05 février 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Cnam 292 rue Saint-Martin 75003 Paris
