Les jeudis du savoir faire Béarnais Lait P’tits Béarnais Castétis

Informations pratiques

Castétis

Les jeudis du savoir faire Béarnais

Lait P’tits Béarnais 2400 chemin Eslayas Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Visite de la ferme de production laitiers élevage vaches Lait-petits-béarnais. Nous profiterons pour s’essayer à la fabrication de fromages. Nous découvrirons le dressage de chiens de troupeau. La ferme est menée en agroécologie, donc nous nous immergerons dans ces techniques et connaissances bienveillante

pour la nature et notre santé.

Groupe de 8 à 12 personnes.

Départ devant l’Office de tourisme d’Orthez.

Possibilité transport avec le Mini bus l’Escolinas 8 places

Participation et commande de pique nique sur réservation. .

Lait P’tits Béarnais 2400 chemin Eslayas Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : Les jeudis du savoir faire Béarnais

L’événement Les jeudis du savoir faire Béarnais Castétis a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Béarn