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Les jeudis du savoir faire Béarnais Association Mirasou Loubieng

jeudi 27 août 2026 · Association Mirasou · Loubieng

Les jeudis du savoir faire Béarnais Association Mirasou Loubieng

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Association Mirasou
Adresse
95 bis route des Crêtes
Ville
64300 Loubieng
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Loubieng

Les jeudis du savoir faire Béarnais

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Accueill
Arrivée au tiers lieu Mirasou et direction la microferme du Bon endroit où vous serez accueillis par Céline qui vous présentera ses parcelles de permaculture .
Groupe de 8 à 12 personnes.
Départ devant l’Office de tourisme d’Orthez.
Possibilité transport avec le Mini bus l’Escolinas 8 places
Participation et commande de pique nique sur réservation.   .

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16  contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : Les jeudis du savoir faire Béarnais

L’événement Les jeudis du savoir faire Béarnais Loubieng a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Coeur de Béarn

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