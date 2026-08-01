Les jeudis du savoir faire Béarnais Association Mirasou Loubieng
jeudi 27 août 2026 · Association Mirasou · Loubieng
Informations pratiques
Loubieng
Les jeudis du savoir faire Béarnais
Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Accueill
Arrivée au tiers lieu Mirasou et direction la microferme du Bon endroit où vous serez accueillis par Céline qui vous présentera ses parcelles de permaculture .
Groupe de 8 à 12 personnes.
Départ devant l’Office de tourisme d’Orthez.
Possibilité transport avec le Mini bus l’Escolinas 8 places
Participation et commande de pique nique sur réservation. .
Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr
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English : Les jeudis du savoir faire Béarnais
L’événement Les jeudis du savoir faire Béarnais Loubieng a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Coeur de Béarn
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