Les jeudis du savoir faire Béarnais Association Mirasou Loubieng

Informations pratiques

Loubieng

Les jeudis du savoir faire Béarnais

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Accueill

Arrivée au tiers lieu Mirasou et direction la microferme du Bon endroit où vous serez accueillis par Céline qui vous présentera ses parcelles de permaculture .

Groupe de 8 à 12 personnes.

Départ devant l’Office de tourisme d’Orthez.

Possibilité transport avec le Mini bus l’Escolinas 8 places

Participation et commande de pique nique sur réservation. .

Association Mirasou 95 bis route des Crêtes Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : Les jeudis du savoir faire Béarnais

L’événement Les jeudis du savoir faire Béarnais Loubieng a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Coeur de Béarn