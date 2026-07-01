Informations pratiques

Molsheim

Les Jeudis en Fête Soirée Mojito

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Savourez une soirée rafraîchissante avec ce célèbre cocktail, alliant la fraîcheur de la menthe, le peps du citron, le rhum et l’eau pétillante.

Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi à partir de 18h, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Savourez une soirée rafraîchissante avec ce célèbre cocktail, alliant la fraîcheur de la menthe, le peps du citron, le rhum et l’eau pétillante.

Idéal pour s’amuser et faire la fête tout l’été, les Jeudis en Fête sont une occasion parfaite pour se divertir en famille ou entre amis à Molsheim. Ne manquez pas ces rendez-vous estivaux qui promettent joie et convivialité ! .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

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English :

Enjoy a refreshing evening with this famous cocktail, combining the freshness of mint, the pep of lemon, rum and sparkling water.

L’événement Les Jeudis en Fête Soirée Mojito Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig