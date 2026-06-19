Molsheim

Visite les Celtes et les Gaulois de chez nous

4 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre de l’exposition 100 000 ans d’histoire dans la Vallée de la Bruche et le Piémont des Vosges , la médiathèque de Molsheim et le musée de la Chartreuse vous proposent de partir à la rencontre de nos ancêtres les Bruchois .

Dans le cadre de l’exposition 100 000 ans d’histoire dans la Vallée de la Bruche et le Piémont des Vosges , la médiathèque de Molsheim et le musée de la Chartreuse vous proposent de partir à la rencontre de nos ancêtres les Bruchois .

A l’occasion de ce rendez-vous, Grégory Oswald, conservateur du musée de Molsheim, vous invite à découvrir les Celtes et les Gaulois de chez nous, de l’âge de Bronze à l’âge de Fer. .

4 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 59 38 musee@molsheim.fr

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English :

As part of the exhibition “100,000 Years of History in the Bruche Valley and the Vosges Piedmont,” the Molsheim Media Library and the Chartreuse Museum invite you to come and meet “our ancestors from the Bruche Valley.”

L’événement Visite les Celtes et les Gaulois de chez nous Molsheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig