Informations pratiques

Molsheim

Les Jeudis en Fête Soirée pop rock

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23

Soirée pop rock par DJ Talla, animée par M’Pizza. Buvette et restauration sur place.

Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi à partir de 18h, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Profitez d’une nouvelle soirée dans le cadre des Jeudis en Fête !

M’Pizza animera cette soirée festive sur la place de l’hôtel de ville. Une ambiance pop rock avec DJ Talla. .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop rock evening with DJ Talla, hosted by M’Pizza. Refreshments and catering on site.

L’événement Les Jeudis en Fête Soirée pop rock Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig