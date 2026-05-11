Malviès

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 CHÂTEAU GUILHEM

7 avenue de la Promenade Malviès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…

Au programme: dégustations, restauration, animation…

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7 avenue de la Promenade Malviès 11300 Aude Occitanie +33 6 63 43 11 97

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English :

Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…

On the program: tastings, food, entertainment…

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026 CHÂTEAU GUILHEM Malviès a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin