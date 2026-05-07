Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA GARENNE Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA GARENNE Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA GARENNE Lauraguel jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 16 Chemin de la Garenne

Ville : 11300 Lauraguel

Département : Aude

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lauraguel

LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA GARENNE

16 Chemin de la Garenne Lauraguel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…

Au programme: dégustations, restauration, animation…
  .

16 Chemin de la Garenne Lauraguel 11300 Aude Occitanie +33 6 78 62 26 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…

On the program: tastings, food, entertainment…

L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA GARENNE Lauraguel a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin