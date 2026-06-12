Les Jeudis Enchantés : Guinguette et tartinades Navarrenx
Les Jeudis Enchantés : Guinguette et tartinades Navarrenx jeudi 23 juillet 2026.
Navarrenx
Les Jeudis Enchantés : Guinguette et tartinades
35 Rue Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez manger, danser, écouter de la musique, vous désaltrérer et passer un moment enchanté au coeur du village de Navarrenx.
Tartinades locales, de fabrication savoureusement engagée dont certaines, de la marque sains et saufs anti gaspillage alimentaire, bière bio locale, du vin du béarn, glaces, boissons fraiches, produits dans le respect de la fabrication et toujours des produits de qualité. Et surtout de la bonne musique live.
Bref tous les ingrédients seront réunis pour passer un agréable moment en famille entre amis ou avec les voisins de table rencontrés sur l’instant.
Appelez pour réserver votre table dès maintenant ! .
35 Rue Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 29 32
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English : Les Jeudis Enchantés : Guinguette et tartinades
L’événement Les Jeudis Enchantés : Guinguette et tartinades Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Béarn des Gaves
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