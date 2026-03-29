Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte
Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte jeudi 9 juillet 2026.
Lauzerte
Les Jeudis Gourmands Musicaux
Faubourg d’Auriac Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le premier jeudi gourmand de la saison à Lauzerte
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Faubourg d’Auriac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
The first gourmet Thursday of the season in Lauzerte
L’événement Les Jeudis Gourmands Musicaux Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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