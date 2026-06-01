Saint-Quay-Portrieux

Les jeudis littéraires

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Les Jeudis Littéraires pour des échanges autour d’ouvrages (15h à 17h30) au Bar de “la Coquille”, du “Ker

Moor” ou du “Kasino” sauf les jeudis 16 juillet et 13 août. Ouvert à tous.

Renseignements

Arpège des Arts au 06 82 07 42 84.

Contact arpegedesarts@orange.fr .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 07 42 84

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English :

L’événement Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme