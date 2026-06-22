Les Jeudis locos Square des Dinantais Dinan

Dinan

Les Jeudis locos

Square des Dinantais Rue Thiers Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Au programme

– Concerts (Deux parmi Kengai orchestra Odoneila Tallou Mona Guba Gemma & the Travellers Mezcal Bomba Urbam The electric dukes)

– Buvette locale

– Restauration locale

– Une nouvelle configuration avec un espace couvert de 250 m² .

Square des Dinantais Rue Thiers Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Jeudis locos Dinan a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme