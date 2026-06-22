Les Jeudis locos Square des Dinantais Dinan
Les Jeudis locos Square des Dinantais Dinan jeudi 17 septembre 2026.
Dinan
Les Jeudis locos
Square des Dinantais Rue Thiers Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Au programme
– Concerts (Deux parmi Kengai orchestra Odoneila Tallou Mona Guba Gemma & the Travellers Mezcal Bomba Urbam The electric dukes)
– Buvette locale
– Restauration locale
– Une nouvelle configuration avec un espace couvert de 250 m² .
Square des Dinantais Rue Thiers Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les Jeudis locos Dinan a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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