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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Les jeudis Lud’oléron Marennes-Hiers-Brouage

jeudi 23 juillet 2026 · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Marennes-plage
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Les jeudis Lud’oléron

Marennes-plage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Tous les jeudis, Lud’Oléron propose jeux en bois, jeux traditionnels et casse-têtes pour tous les âges. Un rendez-vous convivial à partager en famille à Marennes-plage, entre détente et plaisir de jouer
  .

Marennes-plage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.brouage@charente-maritime.fr

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English : Lud’oléron Thursdays

Every Thursday, Lud’Oléron offers wooden games, traditional games, and puzzles for all ages. A fun family event in Marennes-Plage, combining relaxation and the joy of playing.

L’événement Les jeudis Lud’oléron Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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