Les jeudis Lud’oléron Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 23 juillet 2026 · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Les jeudis Lud’oléron
Marennes-plage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Tous les jeudis, Lud’Oléron propose jeux en bois, jeux traditionnels et casse-têtes pour tous les âges. Un rendez-vous convivial à partager en famille à Marennes-plage, entre détente et plaisir de jouer
.
Marennes-plage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.brouage@charente-maritime.fr
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English : Lud’oléron Thursdays
Every Thursday, Lud’Oléron offers wooden games, traditional games, and puzzles for all ages. A fun family event in Marennes-Plage, combining relaxation and the joy of playing.
L’événement Les jeudis Lud’oléron Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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