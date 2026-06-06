Marennes-Hiers-Brouage

Les jeudis au Parc

Jardin Public de Marennes, 2 Rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

La médiathèque, la librairie Le Coureau et la ludothèque l’Aluette s’unissent pour des aventures ludiques. En famille ou entre amis, relevez énigmes, défis et jeux de piste qui mettront vos connaissances à l’épreuve.

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Jardin Public de Marennes, 2 Rue Pasteur Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 85 55

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English :

The media center, Le Coureau bookstore, and L’Aluette toy library are teaming up for some fun-filled adventures. With family or friends, take on puzzles, challenges, and scavenger hunts that will put your knowledge to the test.

L’événement Les jeudis au Parc Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes