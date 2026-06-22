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LES JEUDIS VIGNERON Homps

LES JEUDIS VIGNERON Homps

LES JEUDIS VIGNERON Homps jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
35 quai des tonneliers
Ville
11200 Homps
Département
Aude
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Homps

LES JEUDIS VIGNERON

35 quai des tonneliers Homps Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :
2026-07-23

La Maison des Vins du Minervois vous convie pour une fin de journée After Work .
Les vigneronnes et vignerons présents vous feront profiter d’une agréable soirée le long du Quai des Tonneliers.
Dégustez le vin d’un producteur et un apéritif délicieux !
  .

35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 29 48  maisondesvins@cru-minervois.com

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English :

The Maison des Vins du Minervois invites you to an after-work party.
The winegrowers present will make sure you enjoy a pleasant evening along the Quai des Tonneliers.
Enjoy a producer’s wine and a delicious aperitif!

L’événement LES JEUDIS VIGNERON Homps a été mis à jour le 2026-06-22 par

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