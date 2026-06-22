LES JEUDIS VIGNERON Homps
LES JEUDIS VIGNERON Homps jeudi 13 août 2026.
Homps
LES JEUDIS VIGNERON
35 quai des tonneliers Homps Aude
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-08-13
La Maison des Vins du Minervois vous convie pour une fin de journée After Work .
Les vigneronnes et vignerons présents vous feront profiter d’une agréable soirée le long du Quai des Tonneliers.
Dégustez le vin d’un producteur et un apéritif délicieux !
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35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 29 48 maisondesvins@cru-minervois.com
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English :
The Maison des Vins du Minervois invites you to an after-work party.
The winegrowers present will make sure you enjoy a pleasant evening along the Quai des Tonneliers.
Enjoy a producer’s wine and a delicious aperitif!
L’événement LES JEUDIS VIGNERON Homps a été mis à jour le 2026-06-22 par
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