Homps

GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS

35 quai des tonneliers Homps Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La Maison des Vins du Minervois vous accueille pour une soirée estivale !

Rendez vous à Maison des Vins pour profiter du grand bar à vin vigneron, de la carte de tapas de musique dans une belle ambiance.

Musique live, ambiance conviviale et lieu magique la soirée sera parfaite pour clôturer l’été en beauté !

Réservation conseillée (par téléphone).

.

35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 80 00 maisondesvins@cru-minervois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison des Vins du Minervois welcomes you for a summer evening!

Come to Maison des Vins to enjoy a large wine bar, a tapas menu and live music.

Live music, a friendly atmosphere and a magical setting: the perfect way to end the summer!

Reservations recommended (by phone).

L’événement GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois