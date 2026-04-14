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GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps

GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps

GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps samedi 29 août 2026.

Adresse : 35 quai des tonneliers

Ville : 11200 Homps

Département : Aude

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Homps

GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS

35 quai des tonneliers Homps Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La Maison des Vins du Minervois vous accueille pour une soirée estivale !

Rendez vous à Maison des Vins pour profiter du grand bar à vin vigneron, de la carte de tapas de musique dans une belle ambiance.
Musique live, ambiance conviviale et lieu magique la soirée sera parfaite pour clôturer l’été en beauté !

Réservation conseillée (par téléphone).
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35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 80 00  maisondesvins@cru-minervois.com

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English :

The Maison des Vins du Minervois welcomes you for a summer evening!

Come to Maison des Vins to enjoy a large wine bar, a tapas menu and live music.
Live music, a friendly atmosphere and a magical setting: the perfect way to end the summer!

Reservations recommended (by phone).

L’événement GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois

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