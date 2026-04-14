GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps
GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps samedi 29 août 2026.
Homps
GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS
35 quai des tonneliers Homps Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La Maison des Vins du Minervois vous accueille pour une soirée estivale !
Rendez vous à Maison des Vins pour profiter du grand bar à vin vigneron, de la carte de tapas de musique dans une belle ambiance.
Musique live, ambiance conviviale et lieu magique la soirée sera parfaite pour clôturer l’été en beauté !
Réservation conseillée (par téléphone).
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35 quai des tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 80 00 maisondesvins@cru-minervois.com
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English :
The Maison des Vins du Minervois welcomes you for a summer evening!
Come to Maison des Vins to enjoy a large wine bar, a tapas menu and live music.
Live music, a friendly atmosphere and a magical setting: the perfect way to end the summer!
Reservations recommended (by phone).
L’événement GUINGUETTE DES VIGNERONS DU MINERVOIS Homps a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois