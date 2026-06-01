Homps

FESTIVAL CONVIVENCIA BASSI BAKAMBI

Homps Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 01:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Convivencia revient cet été à bord de sa péniche. Elle s’apprête à naviguer sur le canal du Midi au rythme contemplatif de 5km/h sur près de 400km. Sur son pont, une scène accueillera de nombreux concerts et des artistes venus des quatre coins du monde. Sur les berges, le public profitera pleinement de ces vibrations musicales. En journée, autour des concerts, se dessinent des émissions radio, des convois à vélos festifs, des balades découvertes au bord de l’eau… .

Au programme

– 17h-18h Radio Convivencia bord de canal

Animé par les jeunes de l’association ABP Narbonne (et non des jeunes de la MECS PEP11 comme évoqué en rdv)

– 18h-19h 15 Visite guidée d’Homps (réservation en ligne)

Balade commentée accompagnée par Carlos, guide conférencier et fin connaisseur du territoire du Minervois.

– 20h concert de Juliette Magnevasoa, Folk franco-malgache.

– 21h30 concert BASSI BAKAMBI

BASSI BAKAMBI, Femmes qui coordonnent , est né en 2013 du rêve porté par trois femmes de créer un orchestre de Rumba 100% féminin. Symbole d’unité, de détermination et de magie artistique, leur musique enracinée symbolise les luttes, les joies et l’engagement à faire rayonner la femme africaine. Pour la première fois dans l’histoire de la Rumba, cette musique, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, devient, par la beauté de cette réappropriation, un matrimoine, se réinterprétant entre femmes. Ces mêmes femmes, qui ont tant inspiré les grands maîtres de la Rumba. Elles se présentent ainsi comme les héritières des grandes écoles Rochereau, Franco, Dr Nico, Sam…

Pour grignoter le temps de cette soirée, retrouvez le Food Truck Foodivencia !

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Homps 11200 Aude Occitanie

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English :

Convivencia is back on board its barge this summer. The barge will cruise the Canal du Midi at a contemplative pace of 5km/h over a distance of almost 400km. On its deck, a stage will host numerous concerts and artists from the four corners of the world. On the banks, the public will be able to take full advantage of these musical vibrations. During the day, the concerts will be accompanied by radio broadcasts, festive bike convoys and discovery rides along the water …

Program:

– 5pm-6pm: Radio Convivencia canal side

Hosted by young people from the ABP Narbonne association (and not young people from the MECS PEP11 as mentioned at the meeting)

– 18h-19h 15: Guided tour of Homps (book online)

Guided tour led by Carlos, tour guide and connoisseur of the Minervois region.

– 8pm: Concert by Juliette Magnevasoa, Franco-Malagasy folk.

– 9:30pm: BASSI BAKAMBI concert

BASSI BAKAMBI, Women who coordinate , was born in 2013 from the dream of three women to create a 100% all-female Rumba orchestra. A symbol of unity, determination and artistic magic, their deep-rooted music symbolizes the struggles, joys and commitment to making African women shine. For the first time in the history of Rumba, this music, a UNESCO World Heritage Site, becomes, through the beauty of this reappropriation, a heritage, reinterpreted between women. The same women who so inspired the great masters of Rumba. They present themselves as heirs to the great schools: Rochereau, Franco, Dr Nico, Sam…

The Foodivencia food truck will be on hand to provide you with a bite to eat during the evening!

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA BASSI BAKAMBI Homps a été mis à jour le 2026-06-01 par