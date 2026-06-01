Homps

FESTIVAL CONVIVENCIA DU TONNEAU À LA PÉNICHE

35 Quai des Tonneliers Homps Aude

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La péniche du festival Conviviencia s’amarre au port d’Homps !

Le temps d’une soirée, venez profiter de musiques locales au fil de l’eau.

Partez à la découverte d’Homps, accompagné de Carlos, guide conférencier et fin connaisseur du village et de son histoire liée à celle de la culture du vin et du canal du Midi. Visite sur réservation en ligne.

La soirée se poursuivra par un concert du groupe BASSI BAKAMBI accompagné de food truck.

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35 Quai des Tonneliers Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr

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English :

The Conviviencia festival barge moors in the port of Homps!

Enjoy an evening of local music on the water.

Come and discover Homps, accompanied by Carlos, tour guide and connoisseur of the village and its history, linked to the culture of wine and the Canal du Midi. Online booking required.

The evening continues with a concert by the group BASSI BAKAMBI, accompanied by food trucks.

L’événement FESTIVAL CONVIVENCIA DU TONNEAU À LA PÉNICHE Homps a été mis à jour le 2026-06-01 par